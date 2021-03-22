Пенза, , 15:08 — REGNUM В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве 2,4 тыс. доз. По данным регионального минздрава, вакцину в ближайшие дни распределят между медицинскими организациями.

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На сегодняшний день, 22 марта, первую дозу антиковидного препарата получили более 41,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 31 258 жителей региона.

ИА REGNUM 19 марта сообщало, что глава минздрава Пензенской области Александр Никишин заявил об отсутствии новых партий вакцин от COVID-19. К концу марта в Пензенскую область должна поступить ещё одна — «ЭпиВакКорона». Она не требует такого жесткого соблюдения хладовой цепи, как «Спутник V», поэтому количество прививочных пунктов может возрасти до 100, препарат доставят даже в фельдшерско-акушерские пункты.

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