Москва, , 14:44 — REGNUM Безусловно, уход от доллара — способ снизить риск санкций для России. Планы по дедолларизации экономики уже давно обсуждаются правительством. Но вопрос здесь в другом: насколько это возможно в нынешних экономических реалиях? На мой взгляд, невозможно по ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель российского представительства Фонда прямых инвестиций Республики Армения (ANIF), к. э. н Сергей Григорян.

«Первая — сырьевая зависимость. Снижение зависимости от нефти, газа их производных, происходит весьма медленно на практике эта доля гораздо больше, чем кажется.

Но дело в том, что импорт товаров в РФ составляет около 70%, импорт закупают на деньги от экспорта, а экспорт — это сырье и большую часть в нем занимают нефть и газ.

Сделки по продаже/закупке на мировых рынках проходят в долларах. Уже были попытки со стороны некоторых стран предлагать другую валюту, но они не увенчались успехом.

Продавцы и покупатели предпочитают вести расчеты в более стабильных денежных единицах. Хотя рубль имеет большой потенциал, и он явно недооценен, однако пока он имеет большую волатильность.

Так что расчеты в рублях — это скорее перспектива на далекое будущее, чем ситуация, которая отражает реалии. Вместе с тем первые шаги по уходу от долларовых расчетов с рядом стан ЕАС уже делаются.

Во-вторых, даже если допустить, что покупатели согласятся платить за российское сырье рублями, будет ли это выгодно для экономики страны? Не думаю.

Чисто теоретически на это действительно могут пойти, но только при условии, что все затраты на конвертацию и курсовые риски лягут на продавца.

Тоже самое касается закупки иностранных товаров. Иметь на руках доллары и платить в них гораздо выгоднее, чем конвертировать валюту и терять на курсовой разнице.

В-третьих, если Россия решит избавиться от долларовых резервов, это будет выгодно, в первую очередь США, но не РФ, которая вынуждена будет переплачивать за конвертацию, США, в свою очередь на этой волне сможет в разы увеличить экспорт благодаря снижению курса.

В-четвертых, чтобы действительно отказаться от доллара уровень импортозамещения должен составлять 100% или хотя бы более 95%. Но это невозможно.

На волне санкций в 2014—2015 гг. действительно удалось поднять уровень российского производства, но эти цифры достигают 30% в некоторых отраслях, таких как сельское хозяйство, например», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай могут снизить санкционные риски, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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