Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM В сети появились снимки испытаний прототипов седана и универсала Lada Vesta FL на трассе между Сургутом и Новым Уренгоем. Изображения размещены на странице lada_vesta_club в социальной сети Instagram.

Несмотря на плотный камуфляж можно рассмотреть, что прототипы получили новые светодиодные фары, фонари, бамперы и решетки радиатора.

Интерьер обновленных Vesta рассмотреть не удалось. По предварительной информации, в салоне появятся новые дверные карты и новая приборная панель, а также блок климат-контроля от Renault Arkana, современная мультимедиа с сенсорным экраном, который будет похож на дисплеи Tesla.

Ожидается, что под капотом автомобиля будут стоить атмосферные моторы производительностью 106 и 113 л. с., а также безнаддувный 122-сильный агрегат.

Ранее компания «АвтоВАЗ» запатентовала в России экстерьер Lada Largus Cross.

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