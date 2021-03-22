Киев, , 14:52 — REGNUM Украина может использовать газопровод «Дружба» для поставок водорода в Европу. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 21 марта в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что производство водорода может стать важнейшим сектором украинской экономики.

По его словам, для того, чтобы перепрофилировать трубопровод с поставок газа на водород, нужно обновить герметизацию труб.

Премьер-министр Украины также рассказал о планах направить до 2030 года около 14 млрд гривен или $505 млн внутренних инвестиций на развитие украинских газохранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль рассказал, что Украина не стремится отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку Фонд, помимо кредитов, даёт ценные советы по внедрению реформ.

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