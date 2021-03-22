Уфа, , 14:45 — REGNUM Подозреваемых в сбыте фальшивых денежных знаков задержали в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, шесть подозреваемых жителей г. Стерлитамака в возрасте от 17 лет до 19 лет покупали товар в магазинах Уфы и расплачивались поддельными пятитысячными купюрами.

Сообщается, что стражи порядка задержали подозреваемых, у них было изъято несколько купюр номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Расследование дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух мужчин обвинили в фальшивомонетничестве.