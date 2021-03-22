Москва, , 14:42 — REGNUM Пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА покинул Виктор Гончаренко. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что белорусский тренер и армейский клуб решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

«Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент», — сказал Гончаренко.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством «армейцы» выиграли Суперкубок России в 2018 году, дважды стали серебряными призёрами чемпионата России, а в сезоне 2017/18 дошли до четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что главным тренером ЦСКА станет бывший игрок команды Ивица Олич.

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