Архангельск, , 14:39 — REGNUM В Архангельской области прививку от коронавируса сделали 39 тысяч человек, из них 25,9 тысячи завершили полный цикл вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным областного минздрава, накануне регион получил 1700 дох вакцины.

«Это первая партия из крупной поставки, которая ожидается до конца марта, — пояснил глава минздрава Александр Герштанский. — Вакцина будет распределена между тремя организациями: Архангельской городской клинической поликлиникой №1 и поликлиническими подразделениями четвертой и шестой больниц Архангельска. Это связано с тем, что вакцина в трех этих учреждениях фактически закончилась и запись на вакцинацию была приостановлена. Теперь она будет возобновлена, и отложенная очередь существенно продвинется».

До конца марта чиновники ожижают поставку еще 38 тысяч доз.