Париж, , 14:47 — REGNUM Вакцинацию населения Франции следует срочно ускорить, в том числе за счёт поставок российской вакцины «Спутник V», ещё не одобренной Евросоюзом. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 22 марта в ходе пресс-конференции.

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По словам Ле Пен, её поразило, что французское правительство не заказывает российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» или китайскую вакцину без разрешения ЕС. Ведь если вакцинация позволит выйти из кризиса, её нужно срочно ускорить.

Она призвала к свободной сертификации вакцин по примеру других стран и отметила, что зарубежные препараты, если они безопасны для населения, можно сертифицировать на национальном уровне.

«Мы не обязаны ждать мнения или сертификации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)», — подчеркнула Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе вакцины «Спутник V». Вместе с тем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 21 марта, что страны ЕС совершенно не нуждаются в российском препарате.

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