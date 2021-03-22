Москва, , 14:39 — REGNUM Повысив ключевую ставку, Банк России отреагировал на угрозу инфляции. Такое мнение высказал российский бизнесмен Владимир Потанин.

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Он напомнил, что до этого регулятор мог позволить себе снижать ставку (до минимума в 4,25%) или сохранять её, что и делал с июля 2020 года, однако сейчас, по его словам, «пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен».

«Да, действительно, повышение ставки делает более дорогими кредитные ресурсы, изменяет условия доступа к капиталу, но это касается скорее взаимоотношений бизнеса с банками, — отметил Потанин в комментарии в Facebook.— Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман».

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При этом Потанин добавил, что «залезает людям в карман инфляция». Бизнесмен считает, что российские власти лучше, «чем регуляторы большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике», справились со стимулированием экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Центральный Банк России поднял ключевую ставку до уровня 4,5% годовых. Такое решение регулятор объяснил ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза Банка России. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в других государствах и увеличения темпов вакцинации населения в мире.