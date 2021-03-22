Подгорица, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич согласен обсуждать возможность изменения состава правительства, но «в границах приемлемого». Об этом он заявил после встречи с лидерами партий правящей коалиции 21 марта.

По словам Кривокапича, лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также председатель Социалистической народной партии Владимир Йокович заявили в разговоре с ним, что они заинтересованы в том, чтобы правящая коалиция продержалась до конца своего четырехлетнего мандата.

«Я как премьер-министр согласился обсудить тему реконструкции правительства в приемлемых и естественных границах, если это сделает работу правительства более эффективным и если оно будет более оперативно принимать решения при сотрудничестве с парламентом», — цитирует слова Кривокапича издание Vijesti.

Ранее в интервью ИА REGNUM Андрия Мандич заявил о том, что черногорском правительству срочно нужно выполнить все обещания, которые правящая коалиция дала гражданам страны во время предвыборной кампании. «Чтобы эта задача была достигнута, нужны изменения в самом правительстве», — сказал он.