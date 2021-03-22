Рига, , 14:37 — REGNUM На портале общественных инициатив Manabalss. lv в Латвии начат сбор подписей о снятии ограничений для людей, переболевших Covid-19 и получивших вакцину. По мнению автора инициативы Ивара Нельке, ныне действующие в республике серьезные ограничения необоснованно затрагивают большое количество людей.

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Если ограничения будут отменены или смягчены, переболевшие Covid-19 и вакцинированные от вируса смогут вернуться к нормальной жизни быстрее остальных. Это положительно скажется на психологическом состоянии таких людей и всего общества, убеждены создатели петиции.

По мнению авторов голосования, подобное полностью согласуется с предложением Еврокомиссии о введении цифрового «зеленого сертификата».

По состоянию на 11:00 по московскому времени 22 марта, инициатива пока не вызвала горячей поддержки — за нее проголосовали 156 человек при необходимых 10 000 голосов. Если квота будет заполнена, петиция поступит на рассмотрение в парламент республики.