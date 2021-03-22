Киев, , 14:42 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают принятый Верховной радой закон, освобождающий производителей вакцин от коронавируса от ответственности, заявляя, что этот документ не только угрожает превратить страну в склад для фармакологического шлака, но и противоречит идеологии международной инициативы COVAX, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 марта.

В частности, такое мнение выразил политический эксперт Роман Губриенко в статье для делового украинского издания «Капитал».

"Этим решением действующая власть не просто открыла «импортный портал» для фармакологического шлака, но и в целом подтвердила свой политический курс тотальной безответственности… Де-факто, власть Украины постелила на границе государства коврик с надписью «Welcome!» для всевозможного фармакологического шлака. Выплачивать компенсации за все случаи осложнений со здоровьем после прививок будет Кабмин. Но обратите внимание, что механизм этих компенсаций не прописан, то есть непонятно, будет ли он вообще. Фактически каждую некачественную дозу вакцины и прочие «фармакологические полуфабрикаты» украинцы будут оплачивать не только собственным здоровьем, но и своими же налогами», — анализирует положение дел эксперт.

Губриенко процитировал экспертов Верховной рады, указывающих, что создание таких рисков, которые заложены в законопроекте, вообще противоречит идеологии COVAX, поскольку механизмом COVAX обосновывается необходимость принятия законопроекта, направленный, в частности, на то, чтобы 92 страны с низким и средним уровнем доходов принимали участие в работе механизма и получили дозы безопасных и эффективных вакцин.

Далее политолог отметил, что власть во главе с Зеленским проводит политику отказа от «суверенного иммунитета» Украины, хотя есть альтернатива для Украины — производить вакцину самостоятельно, согласно ранее достигнутым личным договоренностям главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина о передаче харьковскому заводу «Биолек» формулы и сырья для производства вакцины «Спутник V». По его словам, Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным для того, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, а власть во главе с Зеленским довела политику безответственности до апогея, а затем создала условия для того, чтобы превратить страну в «фармакологическую свалку Восточной Европы».

«При реализации этих договоренностей, Украина могла бы уже в начале марта развернуть массовое производство препарата, объем первой партии составил бы 700 тыс. доз. Но главное — это управление производством, а значит — контроль качества. А на уровне всей Украины производство своей вакцины дает возможность контролировать темпы вакцинирования и понимать сроки выхода страны из «коронавирусного туннеля», — разъяснил специалист.

В завершение Губриенко напомнил, что в ЕС, на который старается ориентироваться Украина, все громче и все чаще звучат призывы оперативно зарегистрировать «Спутник V».

«Не далее, как 18 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к скорейшей регистрации российской вакцины в ЕС. Все дело в том, что австрийский канцлер действует в логике национальных интересов и государственной безопасности — если есть возможности решения проблемы, значит, их нужно использовать без промедления. В этой же логике Украина может обзавестись собственными мощностями по производству вакцины. И при этом не требуется подрывать доверие граждан к самому механизму вакцинирования из-за «нищебродского» препарата Covishield и превращать страну в рынок сбыта для некачественных медпрепаратов», — заключил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 19 марта Верховная рада Украины освободила производителей вакцин, которые применяются для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации. За соответствующие изменения законодательства по сокращенной процедуре проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых. В своем комментарии министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что кабинет министров в полном объеме готов взять на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19.