Москва, , 14:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Черногория не готова принимать российских туристов, готовность к принятию граждан должны определять российские специалисты, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

«Черногории надо много сделать, чтобы приглашать российских туристов. У них ничего для этого не готово. В Черногорию, как и в другие открывающиеся для российских туристов страны, сначала должны выезжать наши специалисты. Им необходимо оценить, насколько в этих странах обеспечена санитарно-эпидемологическая безопасность и насколько система здравоохранения готова к оказанию помощи», — заявил Володин.

Если вы хотите приглашать на отдых туристов, сделайте прививки своим гражданам, рассуждает спикер Госдумы.

Страны хотят пополнить свой бюджет, но не надо это делать, подвергая риску здоровье наших граждан, подчеркнул Володин.