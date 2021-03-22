Москва, , 14:36 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты. Об этом 22 марта сообщил главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

По его словам, Оздоев занимается по индивидуальной программе. Часть тренировки он провёл на футбольном поле, часть — в тренажёрном зале

«По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

Напомним, 24 марта состоится матч сборных Мальты и России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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