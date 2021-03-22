Пекин, , 14:36 — REGNUM По итогам января 2021 года Туркмения экспортировала в Китай 2,786 млрд куб. метров газа, сообщает 22 марта туркменское агентство Orient со ссылкой на данные генеральной администрации по таможне КНР.

За отчетный период Китай импортировал 4,685 млрд куб. метров газа. На долю Туркмении приходится 59,5%, на Россию — 19,6%, на Мьянму — 7,6%, на Казахстан — 6,8%, Узбекистан — 6,6%.

Самый дешевый газ в Китай поставляет Россия — $118,5 за тысячу кубометров. Стоимость 1 тыс. кубометров узбекистанского газа составляет $151, казахстанского — $162, туркменского — $187. Мьянма поставляет газ в Китай по цене $352 за тысячу кубметров.

Ранее в компании PipeChina West Pipeline Company сообщили, что в январе 2021 года по газопроводу Туркмения — Китай было прокачано 3,87 млрд куб. метров природного газа.

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