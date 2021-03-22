Москва, , 14:39 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» признана одной из наиболее эффективных в мире от нового заболевания. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФМихаил Мишустин в ходе встречи в Москве со своим коллегой из Казахстана Аскаром Маминым.

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Как отметил глава российского правительства, Россия и Казахстан помогали друг другу в непростой период пандемии, а в феврале карагандинский фармацевтический комбинат начал производство вакцины «Спутник V».

«Вы знаете, и об этом уже многие пишут, (в том числе) и наши уважаемые зарубежные коллеги, о том, что это одна из самых эффективных вакцин в мире сегодня», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что уверен в том, что все эти шаги помогут справиться с «теми угрозами и рисками, которые несет коронавирус».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин 22 марта проведёт в Москве переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.