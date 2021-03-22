Казань, , 15:08 — REGNUM В Казани в результате отмененного циркового представления по вине слонов, устроивших драку на манеже, зрителям вернут деньги за билеты. Об этом заявил директор цирка Рамиль Шарифуллин.

Со слов руководителя развлекательного заведения, «мы вернем деньги за вечерние представление, которое было полностью отменено. Стопроцентный возврат билетов без всяких вопросов».

Цирк при этом понесет немалые убытки, предварительный ущерб составит около 1 млн рублей. Также предстоит отремонтировать одно сиденье, которое животные повредили во время схватки. Экспертный консилиум соберется в ближайшее время и решит, как работать в дальнейшем с подравшимися слонами.

ИА REGNUM напоминает, 21 марта во время вечернего представления «Шоу слонов и магия цирка» два слона начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал. Дрессировщики смогли своевременно восприпятствовать животным и они остались в манеже, никто из зрителей не пострадал. Причиной агрессивного поведения одного из слонов могло стать весеннее обострение, считает руководитель цирка Рамиль Шарифуллин.

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