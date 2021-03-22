Красноярск, , 14:33 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении лидера и участников красноярского преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством с материнским капиталом. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в краевом ГУ МВД.

По предварительным данным, трое жителей Красноярского края оформляли фиктивные сделки на приобретение непригодной для проживания недвижимости с женщинами, желающими обналичить маткапитал. Недостоверные сведения о сделках предоставлялись в уполномоченные органы. Часть денег возвращалась клиентам. Оставшиеся средства злоумышленники присваивали.

Преступное сообщество действовало с 2014-го по 2018 год. Следствие полагает, что злоумышленники причастны к совершению не менее 100 преступлений. Ущерб от их деятельности превысил 50 млн рублей.

В отношении организатора и двоих участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ. Также возбуждены дела по ст. 159 и 159.2 УК РФ. Расследование продолжается, подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция установила личности семи задержанных, обвиняемых в незаконном обналичивании маткапитала.

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