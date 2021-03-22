Киев, , 14:36 — REGNUM Украина не ставит перед собой задачу отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 21 марта в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Это для нас не является центральной темой. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и конечно МВФ. Мы очень ценим это сотрудничество. МВФ более чем просто кредитором, и мы не хотим этого терять», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Фонд даёт Украине ценные советы по внедрению реформ. Чиновник рассказал, что главной целью правительства является удвоение ВВП Украины до 2030 года.

«Мы будем проводить дальнейшую приватизацию и проводить пенсионную реформу, не в последнюю очередь также либерализовать наш рынок капитала. Всё это будет усиливать развитие», — сообщил премьер-министр Украины.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесёт значительный экономический удар по украинской экономике.

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