Киев, 22 марта 2021, 14:36 — REGNUM Украина не ставит перед собой задачу отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 21 марта в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
Шмыгаль добавил, что Фонд даёт Украине ценные советы по внедрению реформ. Чиновник рассказал, что главной целью правительства является удвоение ВВП Украины до 2030 года.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесёт значительный экономический удар по украинской экономике.
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