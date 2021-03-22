Белгород, , 14:36 — REGNUM Ещё 89 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 22 марта, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 18 пациентов. Записались на вакцинацию 917 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Обще количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области достигло 33 500. В стационарах находятся 934 пациента, в том числе 20 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 2793 человека, на самоизоляции 9877 жителей. Выздоровели 29 238 человек. От осложнений, вызванных инфекцией скончались 535 пациентов, из них смерть двух мужчин зарегистрировали за прошедшие сутки.

На вакцинацию от COVID-19 подана в общей сложности 108 831 заявка. Завершили иммунизацию уже 73 948 человек, получили первый компонент вакцины 105 494 добровольца.