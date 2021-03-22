Москва, , 14:30 — REGNUM Средние зарплаты в различных регионах России остаются очень низкими по сравнению с уровнем доходов граждан в Москве, Санкт-Петербурге и крупными нефтегазовыми регионами страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По данным статистики, сегодня в среднем москвичи ежемесячно зарабатывают около 80 тысяч рублей, однако жители не совсем благополучных регионов получают на руки от 25 до 40 тысяч руб. Жить на такие доходы очень сложно.

Однако предпосылки для экономического роста сегодня есть очень убедительные: в России не планируется локдаун, вакцинация населения идет усиленными темпами и бизнес вот-вот начнет развиваться на фоне роста деловой активности.

ТЭК — это традиционное конкурентное преимущество России в мировой экономике. На фоне растущих цен на сырье вес сектор будет чувствовать себя превосходно.

Хорошие перспективы у металлургов, транспорта и логистики, сельского хозяйства и нефтехимии.

В рублевом эквиваленте потенциал роста зарплат по итогам текущего года может составить 30%. Очень радует, что исследование выявило лидерство по зарплатам в регионах России среди представителей финансовой отрасли и интеллектуального труда. Это и программисты, юристы, консультанты.

Это значит, что не только в крупных городах страны растет доля бизнеса с очень высокой добавленной стоимость. Это отличный сигнал, что экономика становится еще сильнее.

Динамика зарплат в этих секторах экономики имеет шансы опережать их средний рост по стране в 3−5 раз», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая зарплата в России — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц —у нефтяников в Сахалинской области.

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