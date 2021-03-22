Москва, , 14:30 — REGNUM В настоящее время против РФ не было предпринято ни одного санкционного действия связанного с ограничением финансовых потоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для снижения санкционных рисков России следует отойти от использования западных международных платёжных систем и озаботиться поиском альтернативы доллару.

«Отходить действительно надо. Зачем отдавать источники дохода другим странам и другим компаниям? Прежде всего здесь бизнес-расчет, связанный с тем, что когда вашими платежными потоками управляют другие государства, то они и получают прибыль. Это первое, — сказал Зубец. — Что касается санкционных рисков, то я бы их не переоценивал. На сегодняшний день мы не видели ни одного серьезного санкционного действия, связанного с ограничением финансовых потоков. Мы пока не видели действий, связанных с санкциями, налагаемыми на государственный долг. О таких санкциях говорят, но их пока нет. Есть основания полагать, что это было бы не в интересах тех государств, откуда происходят те инвесторы, которые вкладываются в российский государственный долг. Поэтому есть основания полагать, что санкционные риски несколько преувеличены».

Как подчеркнул Зубец, в настоящее время нет оснований считать, что США готовы ввести против РФ и Китай так называемые «калечащие санкции», о которых много говорят.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов призвал задуматься о том, что готовы ли российские регуляторы отходить от платежных систем, подконтрольных Западу.

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