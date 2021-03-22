Нальчик, , 14:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организована проверка всех образовательных организаций из-за сообщения в соцсетях о массовом отравлении детей. Проверку проводит Следственный комитет по региону, также объявили о масштабных проверках в детских садах и школах в министерстве просвещения региона.

«В ходе мониторинга сети интернет в одной из социальных сетей обнаружены публикации и видеозаписи, содержащие сведения о том, что администрацией детского сада для питания воспитанников приобретались испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых повлекло отравление детей», — говорится в сообщении СКР.

По данным портала «Обзор», в «Прогимназии № 34» города Нальчика факты отравления детей фиксировалось и раньше. Из-за отравления некачественным мясом у детей наблюдались признаки кишечной инфекции. На начало проверки число отравившихся составляло десять человек, и оно продолжает расти.

В минпросвещения сообщили, что ситуация по организации питания в МКОУ «Прогимназия №34» находится на особом контроле.

«Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики», — сообщили в ведомстве.