Джакарта, , 14:25 — REGNUM Министерство религии Индонезии получило 100 тонн фиников и 10 000 экземпляров Корана от правительства Саудовской Аравии, сообщает Kompas.

«От имени министра по делам религии мы выражаем нашу признательность за внимание правительства Саудовской Аравии к мусульманам в Индонезии», — отметил министр религии.

Подаренные финики будут распределены по общественным организациям, мечетям и молитвенным комнатам.

Индонезия как страна с наибольшим количеством мусульман имеет довольно тесные отношения с Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийско-сингапурская граница будет открыта в ограниченном порядке.

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