Сеул, , 14:29 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны с большим отрывом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского института общественного мнения (KSOI).

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 20 марта среди 1007 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего генпрокурора поддерживают 39,1% опрошенных, что на 1,9% больше, чем на прошлой неделе. А уровень поддержки кандидатуры губернатора южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ёна напротив упал на 2,5%, до 21,7%.

С другой стороны, уровень поддержки кандидатуры председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна составил 11,9%, бывшего министра юстиций Чху Ми Э — 2,7%, премьер-министра страны Чон Сэ Гюна — 1,9%.