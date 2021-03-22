Москва, , 14:25 — REGNUM Причины, почему автовладельцы в России отказываются мыть свои машины, перечислили эксперты издания «За рулем».

Так, водители в России полагают, что на скорость автомобиля не влияет то, помыта машина или нет. Однако эксперты издания отмечают, что сотрудники ДПС нередко останавливают грязные авто, чтобы проверить документы, что может стать причиной задержки.

Еще одна причина не мыть свой автомобиль — это парковка под деревом, где машины могут «атаковать» птицы. Мыть в такой ситуации транспортное средство бессмысленно, считают некоторые автолюбители.

Однако эксперты предупреждают, что в птичьем помете содержатся вредные для лакокрасочного покрытия вещества, к которым относятся аммиак, аммоний, частицы жирных кислот и сернистые выделения.

Ряд автовладельцев ошибочно полагает, что грязь может защитить лакокрасочное покрытие машины от реагентов и щебня. Эксперты отмечают, что городская грязь полезной быть не может, поскольку при соприкосновении такой грязи с кузовом машины могут начаться процессы, негативно воздействующие на кузов.

Некоторые водители не моют свои машины, чтобы камеры видеофиксации не смогли снять номер их автомобиля. По мнению экспертов, это действительно помогает, однако езда с нечитаемыми номерами влечет за собой штраф, поскольку является нарушением ПДД.

Кроме того, автовладельцы среди причин не мыть свое авто называют ограниченность в средствах и времени.

Ранее эксперт перечислил опасности, которые грозят машине на автоматической мойке. Так, на автомойке от щёток на краске могут остаться мелкие царапины, а на сильно загрязненных машинах могут образоваться даже крупные царапины.

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