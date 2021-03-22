Пермь, , 14:22 — REGNUM В Пермском крае могут увеличить сумму вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружие. Инициативу проявил губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил министерству территориальной безопасности проработать вопрос совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю и региональным Управлением Росгвардии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Кроме того, глава Прикамья поддержал предложение об инициировании внесения в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» изменений, касающихся ужесточения требований к организациям, осуществляющих торговлю оружием, в части установления дополнительных регламентов по продаже охолощенного и сигнального оружия.

Стоит отметить, с 2019 года в регионе за добровольную сдачу боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия осуществляются выплаты. Размер составляет до 35 тыс. рублей за единицу оружия. Напомним, за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.

В 2020 году денежное вознаграждение получили только девять человек — жители Лысьвы, Соликамска, Перми, Верещагино и Барды. Они сдали 12 единиц незарегистрированного оружия: гладкоствольные охотничьи огнестрельные ружья, травматический и газовый пистолеты, а также патроны к ним.

Заместитель начальника Управления — начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Пермскому краю Ринат Авхадиев подчеркнул, что необходимо увеличивать число заинтересованных граждан, желающих «разоружиться». Из гражданского обращения сотрудниками полиции регулярно изымается значительный объем незаконно хранящегося зарегистрированного оружия.