Минск, , 14:19 — REGNUM В Белоруссии почтили память погибших от рук нацистов — 22 марта 1943 года батальон карателей уничтожил жителей деревни Хатынь, заживо сгорели 149 человек, из них 75 — дети.

Карательную операцию в небольшой деревне проводили 118-й «охранный» батальон (шуцманшафт) и особый батальон СС «Дирлевангер». Формирование 118-го батальона началось в Польше в начале 1942 года, а после продолжено в Киеве на основе одной из рот 115-го шуцманшафт-батальона, состоявшего из украинских националистов.

Всего на оккупированной нацистами территории СССР было уничтожено около 70 тыс. деревень. Сотни населенных пунктов сожжены со всем населением поголовно.

В настоящее время на месте, где находились сожженные дома, находится мемориальный комплекс. Сегодня, 22 марта, у памятника прошла траурная акция, на которую приехал президент страны Александр Лукашенко. Он заявил, что трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей.

Отметим, ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объединит уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

По его словам, речь идёт о расследовании массовых убийств в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, Ейском детском доме, а также бывших концлагерях в посёлке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Также в уголовное дело о геноциде народов СССР будут включены дела о массовых убийствах граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с посёлком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе нацисты расстреляли более 30 тыс. человек.