Нижневартовск, Югра, , 14:18 — REGNUM В Нижневартовске на 14 дней была приостановлена деятельность пансионата для граждан пожилого возраста «Софья» из-за многочисленных нарушений санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

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Эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой заражений коронавирусной инфекцией в пансионате проводилось в декабре 2020 года.

Выяснилось, что в пансионате отсутствует изолятор для инфекционных больных, не создан запас дезинфицирующих средств, нет необходимого для санобработки инвентаря, не проводится камерная обработка матрацев, подушек, одеял и другое.

В отношении предпринимателя, являющегося организатором пансионата, было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Дело было направлено в суд, который приостановил деятельность пансионата на две недели до устранения нарушений.