Москва, , 14:25 — REGNUM Жители 20 районов Москвы вместе с архитекторами разработают концепции благоустройства дворов и общественных пространств. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба программы «Мой район».

Обсуждение идей по благоустройству 20 общественных в столицы стартовало 22 марта. В рамках этой дискуссии москвичи смогут самостоятельно определить зонирование, наполнение, озеленение и освещение территорий. В обсуждениях примут участие люди разных возрастных категорий, включая подростков и старшее поколение, семьи с детьми и без, владельцев домашних животных, автомобилистов, любителей активного образа жизни и многие другие.

«По каждой территории планируется провести как минимум 3 встречи с жителями. Важная составляющая соучаствующего проектирования — обратная связь с жителями и диалог. Такой метод взаимодействия с жителями учитывает интересы самых разных групп пользователей еще до разработки конкретных решений, в результате чего концепции по преобразованию дворов получаются более разнообразными по наполнению в зависимости от предпочтений жителей», — прокомментировала эту концепцию заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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