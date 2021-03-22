Луганск, , 14:20 — REGNUM Верховный суд ЛНР признал жителя Алчевска виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба министерства государственной безопасности ЛНР.

Как сообщили в пресс-службе, в 2014 году мужчина выехал с территории ЛНР и какое-то время проживал в Хмельницкой области Украины. Там его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию кураторов, осуждённый неоднократно приезжал в ЛНР для сбора информации о перемещении техники и личном составе Народной милиции ЛНР.

По решению суда, мужчина приговорён к 10 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в ЛНР осуждён житель Алчевска, который согласился сотрудничать с СБУ, а затем попытался поступить на службу в народную милицию ЛНР.

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