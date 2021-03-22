Волгоград, 22 марта 2021, 14:20 — REGNUM Общая площадь посевов в Волгоградской области в 2021 году составит более 3,1 млн га. Сельхозтехника готова к весенним полевым работам, состояние озимых культур ежедневно проверяют специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе администрации региона.
В регионе создан запас семенного материала, минеральных удобрений, ГСМ. Яровые культуры в 2021 году займут территорию в 1,43 млн га, что сопоставимо с уровнем 2020 года, общая площадь посевов превысит 3,1 млн га. Вопросы реализации планов весенних полевых работ и поддержки сельхозтоваропроизводителей региона будет детально рассмотрен в ближайшее время на совещании Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию АПК.
По итогам 2020 года Волгоградская область вышла на третье место в РФ по намолоту пшеницы и на четвёртое по сбору подсолнечника (пять миллионов тонн зерна и более одного миллиона тонн семян соответственно).