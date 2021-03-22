Москва, , 14:16 — REGNUM Если Павел Буре войдёт в совет Международной федерации хоккея (IIHF), то его задачей будет представление России на международной арене. Об этом 22 марта заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на пресс-конференции.

Глава ФХР выразил надежду, что члены IIHF изберут Павла Буре, потому что «его не надо представлять».

«Главная его задача — достойно представлять Россию и работать на благо мирового хоккея. Член совета решает проблемы мирового хоккея», — сказал Третьяк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Третьяк покинул состав совета IIHF в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). ФХР планирует выдвинуть вместо него на должность Павла Буре.

Выборы членов совета IIHF пройдут на полугодовом конгрессе организации в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

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