Москва, , 14:15 — REGNUM Рейтинг регионов России по уровню отраслевых и в целом средних заработных плат составляется каждый год. И традиционно из года в год ничего серьезного не менялось, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Первые 4−5 мест традиционно были за нефтедобывающими регионами и Москвой. И Москва была, как правило, не на первом месте. Рейтинг по итогам 2020 года внес некоторое разнообразие.

Это самая высокая зарплата в нефтяной отрасли на Сахалине. До этого первое место делили Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область.

На самом деле все регионы можно поделить на три группы. Есть регионы с самой высокой заработной платой — там заработные платы в разы больше.

Вторая группа — где заработная плата приближается к средней по стране. Таких регионов большинство. Это регионы с обрабатывающей отраслью, большой долей сельского хозяйства.

И есть третья группа — регионы, где уровень заработных плат самый низкий. Это в основном регионы Северо — Кавказского ФО и Приволжского ФО. Регионы, в которых нет высокооплачиваемых сфер деятельности, где высокий уровень безработицы.

Вот в таких регионах самая оплачиваемая сфера — госслужба. Отрадно, что повышается рейтинг таких отраслей, как ИТ, здравоохранение, профессиональная и научная деятельность. Правда, ИТ на первом месте пока только в Санкт-Петербурге.

Но пока серьезных изменений нет, так как заработные платы в сфере добычи нефти и газа, финансовых услуг настолько выше, что для преодоления разрыва между этими отраслями и всеми остальными потребуется определенное время», — считает эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, средние отраслевые зарплаты в Сахалинской области, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — самые высокие в России.

Читайте также: Названы регионы РФ с самыми высокими отраслевыми зарплатами