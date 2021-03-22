Тбилиси, , 14:20 — REGNUM В Грузии с 25 марта начнётся вакцинация от COVID-19 жителей старше 65 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 22 марта заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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«Мы приняли важное решение в связи с том, что к процессу вакцинации добавятся возрастные группы, в частности, для наших граждан старше 75 и старше 65 лет будет возможен доступ к вакцинации», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что во Всемирной организации здравоохранения признали вакцинацию препаратом AstraZeneca безопасной.

Напомним, в Грузии прививочная компания от COVID-19 началась 15 марта. Ранее в минздраве Грузии заявили, что в первую очередь будут прививать 54 тыс. медицинских работников, но среди них оказалось мало желающих прививаться препаратом AstraZeneca. По данным на 22 марта, на вакцинацию записались 5250 медиков, из них прививку сделали 3803 сотрудникам.

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