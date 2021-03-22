Самара, , 14:23 — REGNUM Профилактическая акция «С ребенком в путь — автокресло не забудь!» стартует в Самарской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что с 22 марта по 11 апреля сотрудники областного ГИБДД будут проводить рейды рядом с детскими дошкольными учреждениями. Этими мероприятиями они намерены привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних и обязательному использованию детских удерживающих систем. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кроме этого, рядом с детскими садами будут проводиться «Правовые ликбезы» для родителей, а в начале апреля в социальных сетях чиновники намерены провести областной флэшмоб под хештегом «Так модно пристегнись». В рамках данной акции маленькие пассажиры и их родителей будут рассказывать о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на дорогах Самарской области установят новые камеры видеонаблюдения.