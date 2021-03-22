Новочеркасск, Ростовская область, , 14:14 — REGNUM В Ростовской области начался судебный процесс над бывшим начальником отдела ГИБДД по Новочеркасску. Его обвиняют в мошенничестве и получении крупной взятки.

ИА REGNUM сообщало, что Евгений Ганзенко был задержан в марте 2020 года. При этом на тот момент его подозревали только в получении денег от своего подчинённого за общее покровительство и попустительство по службе.

На время расследования уголовного дела высокопоставленный сотрудник дорожной полиции был помещён под домашний арест.

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