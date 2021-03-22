Нальчик, , 14:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии найдено без признаков жизни тело туриста из Таганрога, который отбился от группы на горе Эльбрус накануне, 21 марта. В результате поисков пострадавшего его обнаружили около 13:00 в расщелине водопада «Азау», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, в настоящее время спасатели достали тело погибшего в 20-метровой глубины и транспортируют его вниз, чтобы передать правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, 38-летний турист из Таганрога перестал выходить на связь 21 марта. Об этом сообщил руководитель туристической группы. На поиски пропавшего были направлены спасатели Эльбрусского поискового отряда.

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