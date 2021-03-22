Москва, , 14:09 — REGNUM Помощник главного тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом 22 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По информации издания, 23 марта Олич будет представлен команде в качестве нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с Оличем о его назначении на пост главного тренера вместо Виктора Гончаренко.

Напомним, Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

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