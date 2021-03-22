Ташкент, , 14:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем работников системы махалли (орган местного самоуправления граждан), сообщили 22 марта в пресс-службе главы государства.

Узбекистанский лидер отметил, что махалля остается для Узбекистана школой жизни, дружбы и добрососедства. «Махалля — это уникальная социальная структура, которая служит мостом доверия между народом и государством», — сказал Мирзиёев.

По его словам, в республике проходят масштабные реформы, направленные на повышение значимости махалли в общественном управлении.

«Если будет благоустроена махалля — будет благоустроена вся страна», — добавил глава государства.