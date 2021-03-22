Новосибирск, , 14:09 — REGNUM Жительнице Новосибирской области и её сожителю предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика (пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, вечером 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в дачном посёлке Кудряшовский Новосибирской области было обнаружено тело шестилетнего ребёнка с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать и отчим погибшего ребёнка.

Читайте также: В новосибирском дачном посёлке обнаружено тело шестилетнего ребёнка

«По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве. — Как установили следователи, мать и отчим ребёнка в течение дня распивали спиртное. Со слов отчима, они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем начали избивать ребёнка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте».

Им назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. Отчим уже дал признательные показания. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает.