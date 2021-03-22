Пекин, , 14:15 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Китай сфотографировался в защитной маске с надписью «FCKNG QRNTN». Видеозапись с ним опубликована 22 марта в аккаунте МИД России в TikTok.

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Лавров посетил город Гуйлинь на юге Китая и совершил прогулку на корабле по реке Лицзян. Чёрную маску с белыми буквами ему накануне подарили на день рождения журналисты, министр надел её на палубе.

Надпись FCKNG QRNTN означает «К чёрту карантин!» и в шутливой форме отражает отношение к санитарным мерам, которые действуют во всём мире из-за пандемии коронавируса.

За речной прогулкой последовала встреча Лаврова с его китайским коллегой Ван И. Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом 22 марта, затем он отправится в Южную Корею.

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