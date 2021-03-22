Белград, , 14:08 — REGNUM Расследование случая несанкционированного прослушивания телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича и членов его семейства продвигается хорошими темпами. Об этом 21 марта заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Мы уже передали Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью доказательства по 1572 нелегально прослушанным разговорам, и расследование расширяется. Мы получили данные о нескольких сотнях новых разговоров президента Вучича и членов его семейства. Эти данные мы передали прокуратуре», — заявил Вулин в эфире «Радио Белград 1».

По словам министра, Александр Вучич и члены его семейства разговаривали с большим количеством людей. «Никто из этих людей, а их было 26, не был даже задержан — не то, что осужден за какие бы то ни было преступления. Дело прокуратуры доказать, что намерение прослушивать разговоры имело место быть, и что за этим скрывалось. Мы доказали факт», — рассказал Вулин.

Напомним, что в январе Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии начала предварительное расследование в рамках обвинений в несанкционированной прослушке президента Сербии Александра Вучича и поручила министерству внутренних дел Сербии собрать необходимые улики по этому делу. Вучич ранее заявил, что в прослушке его и его семьи были замешаны внешние силы.