Лондон, , 14:08 — REGNUM Подразделение по борьбе с российским влиянием будет создано правительством Великобритании в рамках сил специального назначения королевства, сообщает 21 марта Daily Mail.

Генерал сэр Марк Карлтон-Смит заявил о том, что работу Особой воздушной службы (SAS) и Специальной лодочной службы (SBS) следовало бы направить по «другой траектории» в ходе пересмотра деятельности британских вооруженных сил.

В ходе этого пересмотра войска специального назначения совместно с МИ6 будут проводить операции по наблюдению за деятельностью российской разведки и воинскими частями.

По некоторой информации, в задачи нового подразделения будет входить совместное с МИ6 отслеживание деятельности российской военной разведки ГРУ, на которую официальный Лондон возлагает ответственность за «нападение с помощью нервно-паралитического газа на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь» в Солсбери. В задачи элитного подразделения также может войти противодействие деятельности ЧВК «Вагнер».