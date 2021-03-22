Киев, , 14:14 — REGNUM На Украине более 55 тыс. граждан пострадали от работы финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Как сообщается, мошенники предлагали людям инвестировать средства в бизнес, связанный с продажей электроники и работой такси. Для этого нужно было приобрести сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. гривен. На них обещали начислять «прибыль» в размере более 350% годовых. Вложенные деньги злоумышленники также предлагали конвертировать в криптовалюту, курс которой был в 100 раз выше настоящего.

Правоохранители задержали четверых предполагаемых организаторов пирамиды, провели 11 обысков, изъяли компьютерную технику, записи, деньги, сертификаты и другие предметы, которые могут послужить доказательствами преступления.

Участники пирамиды потеряли в общей сложности около 150 млн гривен или более $5,4 млн, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко назвала ситуацию на рынке природного газа Украины огромной финансовой «пирамидой», через которую государство грабит жителей страны.

Читайте также: Украина построила огромную «газовую пирамиду» — экс-депутат Рады