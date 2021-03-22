Москва, , 14:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский решил не выполнять обещания, которые дал своим избирателям, и теперь намерен добиться одобрения со стороны националистов. Об этом 22 марта заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко на телеканале «Россия 24».

«Он пытается показать, что он — Порошенко 2.0, усовершенствованная версия, которая сейчас всё это сделает. Он пытается понравиться исключительно одним лицам одной направленности — именно улице», — заявил Скубченко.

«От всех остальных он уже отстранился», — указал он.

20 марта в Киеве протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Помимо прочего, они разбили окна в здании и облили краской центральный вход.

Акция протеста была связана с приговором Сергею Стерненко, который получил семь лет и три месяца лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика.