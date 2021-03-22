Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Екатеринбурге полицейские вынудили активистов завершить протестную акцию против строительства вышки сотовой связи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Горожане были недовольны возведением вышки сотовой связи 5G. Строители вели работы на Уралмаше, и активисты стали мешать строительству вышки.

Сейчас полицейские следят за тем, чтобы горожане не находились в зоне проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, пикеты недовольных установкой вышки жителей начались с 16 марта 2021 года.

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