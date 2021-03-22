Харьков, Украина, , 14:11 — REGNUM Украине нужно нормализовать свои экономические отношения с Россией. Об этом 22 марта заявил секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов в интервью изданию «Бабель».

"Харьков — европейский город. Но в то же время мы обязаны (сделать так — ред.), чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховная рада Украины соберётся на внеочередное заседание, чтобы дать оценку акции радикалов, которая прошла у офиса президента Украины.