Ньон, Швейцария, , 14:05 — REGNUM Матч между сборными Мальты и России по футболу будет судить бригада арбитров из Дании. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным судьёй назначен датский арбитр Петер Кесгор. Помогать ему будут лайнсмены Йеспер Даль и Виктор Скютт. Резервным рефери назначен Мортен Крог.

Отборочный матч чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России пройдёт 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали (Мальта).

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