Саратов, , 15:06 — REGNUM В Саратовской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-службу СУ СКР по Саратовской области.

С января 2016 года по декабрь 2018 года инфивидуальный предприниматель, занимающийся производством нерафинированных растительных масел и их фракций, предоставлял в налоговые органы декларации, в которых указывал заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивных сделкам с 19 контрагентами. В результате противоправных действий сумма неуплаченных налогов составила более 197 млн рублей.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, гендиректор одной из строительных компаний Московской области в 2016 году включил в декларацию ложные данные по налогу на добавленную стоимость. Таким образом он умышленно уклонился от уплаты налогов с организации. Из-за этого в бюджет не было перечислено средств на сумму 61 млн рублей.

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